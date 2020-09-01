Жодна державна і міжнародна експертиза у справі " Роттердам+" не встановила наявність ніякої шкоди від дії формули

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

"Незважаючи на те, що ще півроку тому було достовірно відомо про відсутність збитку, що було нами повністю доведено при зверненні з клопотанням, ці органи не приймали відповідного рішення і протягом усього цього часу продовжували вести цю політичну дискусію, набуваючи собі незрозумілі рейтинги», - повідомила адвокат.

Справу "Роттердам+" було закрито після виведення комплексної експертизи Служби безпеки України, яка, як і інші державні та міжнародні дослідницькі інститути до цього, не підтвердила наявність будь-якого збитку.

Заяви НАБУ про плани оскаржити закриття справи "Роттердам+", на думку адвоката, є спробою зняти з себе відповідальність за провал розслідування.

"Подібного роду заяви я б розглядала тільки як публічну істерику або передсмертними конвульсіями, не більше того. З метою того, щоб продемонструвати і перекласти відповідальність за свою професійну непридатність на представників САП», - повідомила адвокат.

За її словами, цинічність цієї заяви НАБУ ще й у тому, що вся версія слідства про збитки обґрунтовується виключно на одному висновку експерта, яке було проведено на підставі дослідження самих працівників НАБУ.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+".

До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін попереднього розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.