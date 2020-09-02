Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пояснив підвищення цін на газ для населення
Свій коментар він дав в ефірі "Україна 24".
За його словами, в цьому немає нічого дивного, оскільки ця ринкова тенденція відбувається щорічно.
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Нагадаємо, в рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросте з 2,59 грн до 4,7 грн за м3 (з ПДВ, але без вартості розподілу).
В рамках річного контракту-до 15 Вересня газ коштуватиме 4,73 грн за м3, а з 16 вересня і до кінця місяця — 5,24 грн за м3.
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