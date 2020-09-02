"Щорічно ціна влітку провалюється дуже низько, і, як правило, піднімається на зиму, на сезон великого споживання. Бувають певні винятки, але загальні тенденції ціни газу - провал влітку, підвищення взимку. Те ж саме відбувається зараз, тут немає нічого дивного. Так працює ринок", - зазначив Коболєв.

Українцям таке пояснення голови правління НАК Нафтогаз не припало до душі.

"Коболєву мільйон в день мало, треба черговий транш мамі в Америку переслати за рахунок всіх українців, мама ж в Америці не повинна собі ні в чому відмовляти маючи такого синочка", " Сховище (найбільше в Європі) заповнювалося влітку за низькою ціною, тепер прийшла пара рубати бабло)", " До листопада буде і по 6. Як тільки похолодає, ціни вгору підуть. Спекулянти", " зарплати не вистачає маму утримувати. У штатах Ковід, треба щодня маски купувати, а пенсія у неї маленька", "А як же український газ? Невже з похолоданням він глибше закопується", "Ну а що ви хотіли, поки у нас є олігархи, буде дорожчати все", - писали незадоволені користувачі Мережі. Нагадаємо, в рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросте з 2,59 грн до 4,7 грн за м3 (з ПДВ, але без вартості розподілу). В рамках річного контракту-до 15 Вересня газ коштуватиме 4,73 грн за м3, а з 16 вересня і до кінця місяця — 5,24 грн за м3. Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода. Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.



