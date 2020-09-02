Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объяснил повышение цен на газ для населения
Свой комментарий он дал в эфире "Украина 24".
По его словам, в этом нет ничего удивительного, поскольку эта рыночная тенденция происходит ежегодно.
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Напомним, в рамках месячного контракта в сентябре цена на газ вырастет с 2,59 грн до 4,7 грн за м³ (с НДС, но без стоимости распределения).
В рамках годового контракта — до 15 сентября газ будет стоить 4,73 грн за м³, а с 16 сентября и до конца месяца — 5,24 грн за м³.
Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры
Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.