"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, и, как правило, поднимается на зиму, на сезон большого потребления. Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа - провал летом, повышение зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок", - отметил Коболев.

Украинцам такое объяснение главы правления НАК Нафтогаз пришлось не по душе.

"Коболеву миллион в день мало, надо очередной транш маме в Америку переслать за счёт всех украинцев, мама ж в Америке не должна себе ни в чем отказывать имея такого сынулю", " Хранилище (самое большое в Европе) заполнялось летом по низкой цене, теперь пришла пара рубить бабло)", "До ноября будет и по 6. Как только похолодает, цены вверх пойдут. Спекулянты", "Зарплаты не хватает маму содержать. В штатах Ковид, надо каждый день маски покупать, а пенсия у нее маленькая", "А как же украинский газ? Неужели с похолоданием он глубже закапывается", "Ну а что вы хотели, пока у нас есть олигархи, будет дорожать все", - писали недовольные пользователи сети. Напомним, в рамках месячного контракта в сентябре цена на газ вырастет с 2,59 грн до 4,7 грн за м³ (с НДС, но без стоимости распределения). В рамках годового контракта — до 15 сентября газ будет стоить 4,73 грн за м³, а с 16 сентября и до конца месяца — 5,24 грн за м³. Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха. Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.



