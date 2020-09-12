Без вугільної генерації, яка забезпечує балансування, енергосистема не буде функціонувати стабільно
Про це зазначив заступник міністра енергетики Максим Немчинов під час обговорення в Energy Club теми трансформації вугільних регіонів.
«Коли ми кажемо про зелений перехід, ми не повинні забувати про енергетичну безпеку нашої країни. Ми чудово розуміємо, що хоча у нас і скорочується видобуток вугілля, скорочується і споживання, але найближчі 15 років ми не зможемо без цього вугілля обходитися. Наша енергосистема не зможе функціонувати стабільно без цього продукту. Тому ми опікуємося, в першу чергу, щоб залишилася ресурсна база для нашої теплової генерації. Для Центренерго – державної теплової генерації, яка залежить від вугілля», - сказав він.
Схожу думку висловив і генеральний директор ДТЕК Енерго, Дмитро Сахарук.
«Справедлива вугільна трансформація – це питання яке стосується не лише долі вугільних регіонів, а і забезпечення енергонезалежності нашої держави. В найближчі 20 років Україна не зможе без теплоелектростанцій забезпечити баланс споживання електроенергії. В такому випадку ми будем її купувати за кордоном, що ставить під питання енергонезалежність країни», - зазначив Дмитро Сахарук
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Нагадаємо, що Міненерго розпочав актуалізацію Національного плану про скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), невиконання якого Україною призведе до передчасного виведення з експлуатації вугільних енергоблоків. За звітом з оцінки відповідності генеруючих потужностей НЕК «Укренерго» це спричинить дефіциту потужності в енергетичній системі і як наслідок - нестабільне енергопостачання та загрози енергетичній безпеці України в цілому.