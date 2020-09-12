Без угольной генерации, которая обеспечивает балансировку, энергосистема не будет функционировать стабильно

Об этом отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов во время обсуждения в Energy Club темы трансформации угольных регионов.

"Когда мы говорим о зеленом переходе, мы не должны забывать об энергетической безопасности нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что хотя у нас и сокращается добыча угля, сокращается и потребление, но ближайшие 15 лет мы не сможем без этого угля обходиться. Наша энергосистема не сможет функционировать стабильно без этого продукта. Поэтому мы заботимся, в первую очередь, чтобы осталась ресурсная база для нашей тепловой генерации. Для Центрэнерго – государственной тепловой генерации, которая зависит от угля», - сказал он.

Схожее мнение высказал и генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Справедливая угольная трансформация-это вопрос который касается не только судьбы угольных регионов, но и обеспечения энергонезависимости нашего государства. В ближайшие 20 лет Украина не сможет без теплоэлектростанций обеспечить баланс потребления электроэнергии. В таком случае мы будем ее покупать за рубежом, что ставит под вопрос энергонезависимость страны», - отметил Дмитрий Сахарук

Напомним, что Минэнерго начало актуализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), невыполнение которого Украиной приведет к преждевременному выводу из эксплуатации угольных энергоблоков. По отчету по оценке соответствия генерирующих мощностей НЭК «Укрэнерго» это повлечет дефицит мощности в энергетической системе и как следствие - нестабильное энергоснабжение и угрозу энергетической безопасности Украины в целом.