Витрати українців за підсумками цього року значно скоротяться

Про те, як вплине на життя простих українців ситуація в країні і світі в 2020 році, повідомляється в пояснювальній записці до проекту Державного бюджету України на 2021 рік. Так, за прогнозами експертів очікується, що споживчі витрати українських сімей за підсумками 2020 року впадуть на 1,2%.

«Після ослаблення карантину відновлення споживання буде повільним через зростання безробіття і падіння заощаджень, що, відповідно, відбивається на впевненості споживачів», - йдеться в документі.

В уряді очікують, що українська економіка до кінця року увійде в стан «стриманого відновлення». Так, за прогнозами експертів, темп зниження реального ВВП за підсумками року складе не більше 4,8%. Очікується, що стимулюючі заходи фіскальної політики і додаткові дії уряду, спрямовані на ліквідацію наслідків пандемії, допоможуть економіці почати відновлюватися.

"Найбільший негативний внесок у скорочення ВВП матимуть інвестиції через їх різке падіння, викликане негативними настроями бізнесу і враховуючи його фінансові складнощі. Як наслідок, падіння валового накопичення основного капіталу за підсумком 2020 року очікується на рівні 21,8%", - підкреслюється в документі.

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