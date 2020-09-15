Расходы украинцев по итогам этого года значительно сократятся

О том, как повлияет на жизнь простых украинцев ситуация в стране и мире в 2020 году, сообщается в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год. Так, по прогнозам экспертов ожидается, что потребительские расходы украинских семей по итогам 2020 года упадут на 1,2%.

«После ослабления карантина восстановление потребления будет медленным из-за роста безработицы и падения сбережений, что, соответственно, отражается на уверенности потребителей», - говорится в документе.

В правительстве ожидают, что украинская экономика к концу года войдет в состояние «сдержанного восстановления». Так, по прогнозам экспертов, темп снижения реального ВВП по итогам года составит не более 4,8%. Ожидается, что стимулирующие меры фискальной политики и дополнительные действия правительства, направленные на ликвидацию последствий пандемии, помогут экономике начать восстанавливаться.

«Наибольший негативный вклад в сокращение ВВП будут иметь инвестиции из-за их резкого падения, вызванного негативными настроениями бизнеса и учитывая его финансовые сложности. Как следствие, падение валового накопления основного капитала по итогу 2020 года ожидается на уровне 21,8%», - подчеркивается в документе.

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