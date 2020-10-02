Суми за транспортування газу часто викликають у пересічних українців якщо не здивування, то, як мінімум, подив

Так, українка Юлія Дякунк опублікувала в мережі фото платіжок за газ і його транспортування, причому остання – в рази вище від суми за використаний газ.

Судячи з цифр на екрані, за використаний газ вона повинна заплатити 93,75 грн, а ось за його транспортування – 657,05 грн.

"Хтось може мені пояснити, чому, використавши всього 25 кубів газу, я плачу за транспортування за 233.58 кубів? Ви що там з розуму посходили, газові служби?",- не приховує свого обурення жінка.

Публікація викликала величезний резонанс, зібравши понад 1400 коментарів. Люди розповідають про подібні історії і не добирають слів на адресу влади.

"Плачу чесно і сумлінно коли вони наїдяться. За газ 40 грн.за місяць а доставка 190 грн. Так де ж справедливість. Поки вони будуть здирати шкуру з нас. Та ще й раз на рік за димохід 50 грн. Немає ні рахунку, тільки пише квитанцію, як при Союзі, й акт через копірку", "таке може бути тільки в Україні і при такому уряді", " де ще в якій країні є окрема плата за транспортування? Нас будуть грабувати і далі, поки ми будемо це дозволяти", "хто такі розпорядження видав, їх треба розстрілювати, це вороги всього українського народу, люди і так ледве виживають, ми і так перевищили ціни на товари, ніж європейці, а зарплати і пенсії – від п'яти до двадцяти разів менше, це геноцид зі своїм народом, коли ви, покидьки, скоти, злодії понажираєтеся, покидьки", – обурюються люди.

Нагадаємо, в Україні підвищилися ціни на газ.

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