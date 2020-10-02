Суммы за транспортировку газа часто вызывают у рядовых украинцев если не удивление, то, как минимум, недоумение

Так, украинка Юлия Дякун опубликовала в сети фото платежек за газ и его транспортировку, причем последняя – в разы выше от суммы за использованный газ.

Судя по цифрам на экране, за использованный газ она должна заплатить 93,75 грн, а вот за его транспортировку – 657,05 грн.

«Кто-то может мне объяснить, почему, использовав всего 25 кубов газа, я плачу за транспортировку за 233.58 кубов? Вы что там с ума посходили, газовые службы?», – не скрывает своего возмущения женщина.

Публикация вызвала огромный резонанс, собрав свыше 1400 комментариев. Люди рассказывают о подобных историях и не выбирают слов в адрес властей.

«Плачу честно и добросовестно когда они наедятся. За газ 40 грн.за месяц а доставка 190 грн. Так где же справедливость. Пока они будут сдирать шкуру с нас. Да еще и раз в год за дымоход 50 грн. Нет ни счета, только пишет квитанцию, как при союзе, и акт через копирку», «Такое может быть только в Украине и при таком правительстве», «Где еще в какой стране есть отдельная плата за транспортировку? Нас будут грабить и дальше, пока мы будем это позволять», «Кто такие распоряжение издал, их надо расстреливать, это враги всего украинского народа, люди и так еле выживают, мы и так превысили цены на товары, чем европейцы, а зарплаты и пенсии – от пяти до двадцати раз меньше, это геноцид со своим народом, когда вы, подонки, скоты, воры понажираетесь, подонки», – негодуют люди.

Напомним, в Украине повысились цены на газ.

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