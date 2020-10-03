Стало відомо, скільки монет номіналом у 25 копійок, які з 1 жовтня вивели з обігу українці здали в банк



Як передає



За його словами, тільки за вересень обмін був проведений на суму близько 900 тисяч гривень.



"Всього за місяць з 1 вересня по 1 жовтня 2020 року клієнти ПриватБанку принесли для обміну 25-копійчаних на загальну суму 4,2 млн грн. Протягом місяця можливістю обміну в ПриватБанку виведених з обігу монет вже скористалися понад 27 тис.клієнтів. Кожен з них в середньому приніс на обмін 622 монети. Всього 16,8 млн монет вагою 48,6 тонн", - розповіли в банку. Як передає Politeka.net , божевільні суми озвучив представник прес-служби ПриватБанку Олег Серга на своїй сторінці в Facebook.За його словами, тільки за вересень обмін був проведений на суму близько 900 тисяч гривень."Всього за місяць з 1 вересня по 1 жовтня 2020 року клієнти ПриватБанку принесли для обміну 25-копійчаних на загальну суму 4,2 млн грн. Протягом місяця можливістю обміну в ПриватБанку виведених з обігу монет вже скористалися понад 27 тис.клієнтів. Кожен з них в середньому приніс на обмін 622 монети. Всього 16,8 млн монет вагою 48,6 тонн", - розповіли в банку.

Зазначимо, що згідно з правилами НБУ, обмін можна зробити до 30 Вересня 2023 року включно.