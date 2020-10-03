Стало известно, сколько монет номиналом в 25 копеек, которые с 1 октября вывели из оборота украинцы сдали в банк



Как передает



По его словам, только за сентябрь обмен был проведен на сумму около 900 тысяч гривен.



"Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты Приватбанка принесли для обмена 25-копеечных на общую сумму 4,2 млн грн. В течение месяца возможностью обмена в Приватбанке выведенных из обращения монет уже воспользовались более 27 тыс. клиентов. Каждый из них в среднем принес на обмен 622 монеты. Всего 16,8 млн монет весом 48,6 тонн", - рассказали в банке. Как передает Politeka.net , сумасшедшие суммы озвучил представитель пресс-службы ПриватБанка Олег Серга на своей страничке в Facebook.По его словам, только за сентябрь обмен был проведен на сумму около 900 тысяч гривен."Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты Приватбанка принесли для обмена 25-копеечных на общую сумму 4,2 млн грн. В течение месяца возможностью обмена в Приватбанке выведенных из обращения монет уже воспользовались более 27 тыс. клиентов. Каждый из них в среднем принес на обмен 622 монеты. Всего 16,8 млн монет весом 48,6 тонн", - рассказали в банке.

Отметим, что согласно правилам НБУ, обмен можно произвести до 30 сентября 2023 года включительно.