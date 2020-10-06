В Україні запропонували скасувати оплату за транспортування і доставку газу

Як передає Politeka.net, відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України.

"Ми жителі України, вимагаємо негайного скасування оплати за транспортування і доставку газу!",- йдеться в тексті звернення до Президента.

За словами автора петиції, у деяких людей автономне опалення і до газу не мають ніякого відношення.

"Так чому людина повинна платити за те, що не має? Навіщо платити за те, чим не користується?",- задається вона питанням.

Також жінка зазначила, що люди своїм коштом забезпечували газопостачання в будинки.



"Люди в приватних будинках самі собі газ в хати ввели і ще повинні платити? Газові служби самі повинні надавати послуги і благати людей купувати у них ці послуги... Хто поверне кошти людей, які кілометри труби вели в будинок?",- дивується жінка.

"На наш погляд уряд навмисне обдирає людей, цими примусовими оплатами. Ви, як влада повинні реагувати на запити людей!",- підсумувала автор петиції.

Нагадаємо, тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми

Як повідомляла Politeka, зміна тарифів на опалення, українців вже попередили: "з 1 жовтня..."

Також Politeka писала, що тарифний удар з 1 жовтня скасовується, українцям дали відстрочку: якими будуть суми і що далі.