В Україні запропонували скасувати оплату за транспортування і доставку газу
Як передає Politeka.net, відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України.
"Ми жителі України, вимагаємо негайного скасування оплати за транспортування і доставку газу!",- йдеться в тексті звернення до Президента.
За словами автора петиції, у деяких людей автономне опалення і до газу не мають ніякого відношення.
"Так чому людина повинна платити за те, що не має? Навіщо платити за те, чим не користується?",- задається вона питанням.
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Також жінка зазначила, що люди своїм коштом забезпечували газопостачання в будинки.
"Люди в приватних будинках самі собі газ в хати ввели і ще повинні платити? Газові служби самі повинні надавати послуги і благати людей купувати у них ці послуги... Хто поверне кошти людей, які кілометри труби вели в будинок?",- дивується жінка.
"На наш погляд уряд навмисне обдирає людей, цими примусовими оплатами. Ви, як влада повинні реагувати на запити людей!",- підсумувала автор петиції.
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