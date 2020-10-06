В Украине предложили отменить оплату за транспортировку и доставку газа

Как передает Politeka.net, соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины.

"Мы жители Украины, требуем немедленного отмены оплаты за транспортировку и доставку газа!", - говорится в тексте обращения к президенту.

По словам автора петиции, у некоторых людей автономное отопление и к газу не имеют никакого отношения.

"Так почему человек должен платить за то, что не имеет? Зачем платить за то, чем не пользуется?", - задается она вопросом.

Также женщина отметила, что люди за свой счет обеспечивали себе газоснабжение в дома.



"Люди в частных домах сами себе газ в хаты ввели и еще должны платить? Газовые службы сами должны предоставлять услуги и умолять людей покупать у них эти услуги... Кто вернет средства людей, которые километры трубы вели в дом?", - недоумевает женщина.

"На наш взгляд правительство умышленно обдирает людей, этими принудительными оплатами. Вы, как власть должны реагировать на запросы людей!", - подытожила автор петиции.

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