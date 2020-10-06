НКРЕКП були затверджені параметри стимулюючого регулювання, які не дозволяють зосередити достатній фінансовий ресурс для значного здешевлення вартості приєднання

Про це заявили в Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу та закликали Регулятора переглянути ці параметри.





В Федерації заявили, що бізнес в Україні зазнає труднощів через високу вартість та складну процедуру приєднання до електромереж. А це, у свою чергу, впливає не лише на позицію нашої країни в міжнародному рейтингу Doing Business, а і породжує корупційні схеми та зупиняє залучення інвестицій в розвиток бізнесу та енергетичної галузі.



Ключ до вирішення цих проблем – скоординована та послідовна робота відповідних державних органів щодо спрощення приєднання до електромереж, вважають в Федерації. Зазначено, що в Міненерго вже підтримують та реалізують низку ініціатив для спрощення, що стосуються відведення земельних ділянок під побудову енергооб’єктів, створення відкритого доступу до містобудівничого кадастру та онлайн карти електромереж.



У Федерації переконані, що вирішити питання вартості приєднання потрібно посилюючи електромережі, що зношені по країні на 50-80%.



«Для виправлення такого стану справ оператори системи розподілу (ОСР) повинні модернізувати і посилювати енергосистему. Але поточні ставки на стимулююче тарифоутворення не дозволять залучати достатньо інвестицій для цього», - підкреслюють в Федерації роботодавців.



В Федерації зазначили, що експерти Європейської бізнес асоціації закликали НКРЕКП спростити умови ведення бізнесу та процедури приєднання до електромереж через здешевлення підключення до мереж, яке можна забезпечити, переорієнтувавши частину вартості за приєднання потужності на оператора системи розподілу. Для цього НКРЕКП необхідно переглянути ставку повернення інвестицій в існуючі активи ОСР та підвищити її з 3 принаймні до 7%, для того, щоб ОСР мали змогу модернізувати мережі.



«Таким чином, наразі питання вартості приєднань залежить виключно від рішення НКРЕКП збільшити ставку доходності на стару базу активів обленерго… У цьому зв’язку Федерація розраховує на перегляд НКРЕКП своєї позиції з цього питання», - вказано у зверненні.



Нагадаємо, раніше голова виконкому Національної Ради реформ Міхаель Саакашвілі заявив, що Нацрада реформ на чолі з Президентом Зеленським, Прем’єр Міністром Шмигалем та головою Верховної Ради Разумковим схвалили реформу приєднання до електромереж: зменшення бюрократичних процедур та зниження вартості послуги для клієнтів через компенсацію частини оплати за рахунок енергокомпаній.