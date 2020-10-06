НКРЕКП были утверждены параметры стимулирующего регулирования, которые не позволяют сосредоточить достаточный финансовый ресурс для значительного удешевления стоимости присоединения
Об этом заявили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса и призвали регулятора пересмотреть эти параметры.
В Федерации заявили, что бизнес в Украине испытывает трудности из-за высокой стоимости и сложнjq процедуры присоединения к электросетям. А это, в свою очередь, влияет не только на позицию нашей страны в международном рейтинге Doing Business, а и порождает коррупционные схемы и останавливает привлечения инвестиций в развитие бизнеса и энергетической отрасли.
Ключ к решению этих проблем - скоординированная и последовательная работа соответствующих государственных органов по упрощению присоединения к электросетям, считают в Федерации. Отмечено, что в Минэнерго уже поддерживают и реализуют ряд инициатив для упрощения, касающиеся отвода земельных участков под строительство энергообъектов, создание открытого доступа к градостроительных кадастра и онлайн карты электросетей.
В Федерации уверены, что решить вопрос стоимости присоединения нужно усиливая электросети изношены по стране на 50-80%.
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«Для исправления такого положения дел операторы системы распределения (ОСР) должны модернизировать и усиливать энергосистему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразования не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого», - подчеркивают в Федерации работодателей.
В Федерации отметили, что эксперты Европейской бизнес ассоциации призвали НКРЭКП упростить условия ведения бизнеса и процедуры присоединения к электросетям через удешевление подключения к сетям, которое можно обеспечить, переориентировав часть стоимости за присоединение мощности на оператора системы распределения. Для этого НКРЕКП необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций в существующие активы ОСР и повысить ее с 3 по крайней мере до 7%, для того, чтобы ОСР могли модернизировать сети.
«Таким образом, в настоящее время вопрос стоимости присоединений зависит исключительно от решения НКРЕКП увеличить ставку доходности на старую базу активов облэнерго ... В этой связи Федерация рассчитывает на пересмотр НКРЭКП своей позиции по этому вопросу», - указано в обращении.
Напомним, ранее председатель исполкома Национального Совета реформ Михаэль Саакашвили заявил, что Нацсовет реформ во главе с Президентом Зеленским, Премьер Министром шныряли и председателем Верховной Рады Разумковым одобрили реформу присоединения к электросетям: уменьшение бюрократических процедур и снижение стоимости услуги для клиентов через компенсацию части оплаты за счет энергокомпаний.