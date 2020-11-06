У Національному банку України розповіли про те, який курс іноземних валют встановлений на 6 листопада 2020 року

Фахівці кажуть, що українська валюта раптово почала зміцнюватися по відношенню до долара.

Про це повідомляють на каналі "акценти" в YouTube.

Виходячи з інформації від Національного банку України, під кінець робочого тижня американська валюта несподівано подешевшала. У свою чергу, як стверджують у Національному банку, європейська валюта, навпаки, зросла в ціні.

Для того, щоб українські громадяни знали, скільки їм доведеться віддати в пункті обміну, в Національному банку України озвучили точні цифри. Так, в останній робочий день перед вихідними Американський долар подешевшав на 14 копійок, зараз його ціна становить 28,36 гривень. Експерти кажуть, що така відмітка навпроти долара стоятиме і на вихідних.

Якщо говорити про європейську валюту, то експерти кажуть, що вона раптово подорожчала на 16 копійок. Виходячи з даних в НБУ, на сьогоднішній день 1 євро можна придбати за 33,58 гривень.

Дивлячись на такі ціни, можна помітити і те, що українська валюта продовжує своє зміцнення. Так, по відношенню до американського долара, на даний момент вона зміцніла на 9 копійок і її ціна становить 28,5 гривень.

Що стосується обмінних пунктів, так там американська валюта теж впала в ціні, зараз її можна придбати за 28,33 гривень. При цьому, стверджують експерти, продати Долар можна теж дешевше - за 28,59 гривень.

Більш того, економічні фахівці говорять про те, що з того моменту, як у Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори, долар в Україні почав втрачати свої позиції. Економісти вважають, що коли вибори в Америці закінчаться і будуть відомі їх результати, тоді і Гривня, швидше за все, почне знецінюватися.

Нагадаємо, що експерти розповіли, яким буде курс долара до кінця поточного року в Україні.

Як повідомляла Politeka, фахівці заявили, що найближчим часом курс долара може змінитися.

Також Politeka писала, що експерти зробили прогноз на курс іноземних валют в Україні.