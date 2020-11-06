В Национальном банке Украины рассказали о том, какой курс иностранных валют установлен на 6 ноября 2020 года

Специалисты говорят, что украинская валюта внезапно начала укрепляться по отношению к доллару.

Об этом сообщают на канале "акценты" в YouTube.

Исходя из информации от Национального банка Украины, под конец рабочей недели американская валюта неожиданно подешевела. В свою очередь, как утверждают в Национальном банке, европейская валюта, наоборот, выросла в цене.

Для того, чтобы украинские граждане знали, сколько им придется отдать в пункте обмена, в Национальном банке Украины озвучили точные цифры. Так, в последний рабочий день перед выходными американский доллар подешевел на 14 копеек, сейчас его цена составляет 28,36 гривен. Эксперты говорят, что такая отметка напротив доллара будет стоять и на выходных.

Если говорить о европейской валюте, то эксперты говорят, что она внезапно подорожала на 16 копеек. Исходя из данных в НБУ, на сегодняшний день 1 евро можно приобрести за 33,58 гривен.

Глядя на такие цены, можно заметить и то, что украинская валюта продолжает свое укрепление. Так, по отношению к американскому доллару, на данный момент она окрепла на 9 копеек и ее цена составляет 28,5 гривен.

Что касается обменных пунктов, так там американская валюта тоже упала в цене, сейчас ее можно приобрести за 28,33 гривен. При этом, утверждают эксперты, продать доллар можно тоже дешевле - за 28,59 гривен.

Более того, экономические специалисты говорят о том, что с того момента, как в Соединенных Штатах Америки стартовали президентские выборы, доллар в Украине начал терять свои позиции. Экономисты считают, что когда выборы в Америке закончатся и будут известны их результаты, тогда и гривна, скорее всего, начнет обесцениваться.

Напомним, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара к концу текущего года в Украине.

Как сообщала Politeka, специалисты заявили, что в ближайшее время курс доллара может измениться.

Также Politeka писала, что эксперты сделали прогноз на курс иностранных валют в Украине.