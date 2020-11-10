За що доведеться платити більше

Українцям озвучили показники різкого зростання цін на продукти і послуги

Про це інформує прес-служба Держстату.

Згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).

У Держстаті також відзначили, що в річному вимірі (у порівнянні з жовтнем 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.

Що стосується продовольчих товарів, то в жовтні вони подорожчали в середньому на 1,2%. Найбільше в ціні піднялися цукор - на 22,9%, і яйця-на 22,7%. Фрукти, в свою чергу, навпаки впали в ціні на 6,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали для простих українців на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).

Розцінки на взуття з одягом підвищилися на 2%, а ціни на алкоголь і тютюнові вироби - всього на 0,9%.

Раніше ми попереджали, що до кінця 2020 року ціни будуть рости ще швидше, ніж вони виросли у вересні.

До кінця року ціни можуть зрости ще приблизно на 3%. Таким чином, інфляція досягне 5,5% за рік.

За прогнозами аналітиків, інфляцію в Україні поки що стримує низька купівельна спроможність населення. Незважаючи на це, ціни на продукти харчування будуть рости.

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