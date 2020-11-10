За что придется платить больше

Украинцам озвучили показатели резкого роста цен на продукты и услуги

Об этом информирует пресс-служба Госстата.

Согласно открытым данным, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года, если сравнивать с октябрем, выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7% (в два раза).

В Госстате также отметили, что в годовом измерении (в сравнении с октябрем 2019 года) инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре 2020 года.

Что касается продовольственных товаров, то в октябре они подорожали в среднем на 1,2%. Больше всех в цене поднялись сахар - на 22,9%, и яйца - на 22,7%. Фрукты, в свою очередь, наоборот упали в цене на 6,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали для простых украинцев на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%).

Расценки на обувь с одеждой повысились на 2%, а цены на алкоголь и табачные изделия - всего на 0,9%.

Ранее мы предупреждали, что к концу 2020 года цены будут расти еще быстрее, чем они выросли в сентябре.

До конца года цены могут вырасти еще примерно на 3%. Таким образом, инфляция достигнет 5,5% за год.

По прогнозам аналитиков, инфляцию в Украине пока что сдерживает низкая покупательная способность населения. Несмотря на это, цены на продукты питания будут расти.

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