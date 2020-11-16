В Укрпошті змінено процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, а також субсидій та допомог

Як інформує Politeka, таку інформацію оприлюднила прес-служба Національного банку України.

Відтепер листоноші, якщо сума виплат становить від 5 тисяч до 30 тисяч гривень будуть лише звіряти ідентифікаційні дані українця з тими даними, які вказані у виплатних документах або бланках поштових переказів.

Після того, як звірка буде проведена, представник поштового оператора і клієнт ставлять свої підписи в виплатних документах.

У Нацбанку вважають, що завдяки даному рішенню буде забезпечена безперебійна виплата пенсій та іншої грошової допомоги, якщо відділення Укрпошти не автоматизовані.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін запускає масштабні перевірки, через які українців можуть позбавити пенсій. Напередодні првітельство прийняло постанову про зміни до Порядку виплати пенсій та призначення субсидій через банківські рахунки. Серед іншого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив систему "єдиного звернення", яка покликана спростити процедуру, але на ділі все може виявитися не так швидко і легко, як на словах.

Раніше Кабмін вирішив виділити тимчасову соціальну допомогу українцям, яким не вистачає стажу для отримання гідної пенсії. Кошти виплачуватимуть до 31 грудня 2020 року. Спецдопомогу замість пенсії можуть отримати лише ті українці, які напрацювали не менше 15 років страхового стажу і вже досягли пенсійного віку.

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