В Укрпочте изменена процедура идентификации и верификации получателей пенсий, а также субсидий и пособий

Как информирует Politeka, такую информацию обнародовала пресс-служба Национального банка Украины.

Отныне почтальоны, если сумма выплат составляет от 5 тысяч до 30 тысяч гривен будут лишь сверять идентификационные данные украинца с теми данными, которые указаны в выплатных документах или бланках почтовых переводов.

После того, как сверка будет произведена, представитель почтового оператора и клиент ставят свои подписи в выплатных документах.

В нацбанке считают, что благодаря данному решению будет обеспечена бесперебойная выплата пенсий и другой денежной помощи, если отделения Укрпочты не автоматизированы.

Ранее мы сообщали, что Кабмин запускает масштабные проверки, из-за которых украинцев могут лишить пенсий. Накануне првительство приняло постановление об изменениях в порядок выплаты пенсий и назначения субсидий через банковские счета. Среди прочего, премьер-министр Денис Шмыгаль выделил систему "единого обращения", которая призвана упростить процедуру, но на деле все может оказаться не так быстро и легко, как на словах.

Ранее Кабмин решил выделить временную социальную помощь украинцам, которым не хватает стажа для получения достойной пенсии. Средства будут выплачивать до 31 декабря 2020 года. Спецпомощь вместо пенсии могут получить лишье те украинцы, которые наработали не менее 15 лет страхового стажа и уже достигли пенсионного возраста.

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