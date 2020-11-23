Якщо в Україні буде запроваджено жорсткий локдаун, то на підтримку підприємців з держбюджету треба буде взяти близько 20 мільярдів гривень

Такі цифри в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив колишній заступник міністра економіки України Павло Кухта.

"Дуже приблизно, в місяць така підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун, - це близько 20 млрд. грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії і зарплати", – зазначив він.

При цьому Кухта підкреслив, що час йде не на дні, а буквально на години. Єдиний вихід вирівняти ситуацію – розблокувати програму МВФ і отримати фінансування. Але час втрачено:

"До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а враховуючи, що світові ринки сплять, то і січень, швидше за все, втратимо".

Тим часом політичний аналітик Юрій Атаманюк піддав сумніву користь від карантину вихідного дня в Україні. Експерт послався на дані досліджень, проведених Гарвардським і Стенфордським університетами для уряду Сполучених Штатів. Здавалося б, вивчення трафіку і геопозиції більш ніж 98 мільйонів телефонних абонентів підтверджує: найбільш небезпечні в плані зараження коронавірусом місця – це готелі і ресторани.

Але це правило діє тільки в тому випадку, якщо ці заклади повністю завантажені.

Якщо ж завантаженість знижується тільки на 15 відсотків, то ризик зменшується непропорційно – на 80 відсотків. Якщо ж вона становить три чверті, то цей ризик не досягає і одного відсотка.

Нагадаємо, українців попередили про проблеми через локдаун, пенсії і зарплати під загрозою.

Як повідомляла Politeka, нова криза накриє Україну найближчим часом.

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