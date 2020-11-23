Если в Украине будет введен жесткий локдаун, то на поддержку предпринимателей из госбюджета надо будет взять около 20 миллиардов гривен

Такие цифры в эфире телеканала «Украина 24» озвучил бывший заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.

«Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьёт локдаун, – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты», – отметил он.

При этом Кухта подчеркнул, что время идет не на дни, а буквально на часы. Единственный выход выровнять ситуацию – разблокировать программу МВФ и получить финансирование. Но время потеряно:

«До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем».

Тем временем политический аналитик Юрий Атаманюк подверг сомнению пользу от карантина выходного дня в Украине. Эксперт сослался на данные исследований, проведённых Гарвардским и Стэнфордским университетами для правительства Соединённых Штатов. Казалось бы, изучение трафика и геопозиции более чем 98 миллионов телефонных абонентов подтверждает: наиболее опасные в плане заражения коронавирусом места – это отели и рестораны.

Но это правило действует только в том случае, если эти заведения полностью загружены.

Если же загруженность снижается только на 15 процентов, то риск уменьшается непропорционально – на 80 процентов. Если же она составляет три четверти, то этот риск не достигает и одного процента.

Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.

Как сообщала Politeka, новый кризис накроет Украину в ближайшее время.

Также Politeka писала, что в МОЗ назвали единственное условие, как избежать локдауна.