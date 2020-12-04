У Міністерстві юстиції надали роз'яснення з приводу того, хто з працівників, які перебувають на самоізоляції, може претендувати на виплати від держави

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу відомства.

Так, виплати від держави можуть отримати застраховані особи - тобто ті, хто офіційно працевлаштовані. Якщо людина знаходиться в лікарні або на самоізоляції, їй надається допомога по тимчасовій непрацездатності в формі матеріального забезпечення, в розмірі 50% від середньої заробітної плати. При цьому страховий стаж в данному випадку не має значення.

Що ж стосується медичних працівників, то їм допомога виплачуєтьсяповноцінно - в розмірі 100% середньої заробітної плати.

Така допомога фінансується Фондом соцстрахування України на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності. На допомогу можна претендувати починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Що ж стосується перших п'яти днів непрацездатності, вони мають оплачуватись громадянину за рахунок роботодавця.

Якщо захворіла дитина віком до 14 років, то листок непрацездатності отримує один з працюючих батьків. В такому випадку Фонд соціального страхування України має оплатити такий листок непрацездатності вже з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Якщо ж дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, то тимчасових обмежень не передбачається.

У Міністерстві юстиції також уточнили, хто саме із українців підлягає самоізоляції:

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