В Министерстве юстиции дали разъяснения по поводу того, кто из сотрудников, которые находятся на самоизоляции, может претендовать на выплаты от государства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, выплаты от государства могут получить застрахованные лица - то есть те, кто официально трудоустроены. Если человек находится в больнице или на самоизоляции, ему оказывается пособие по временной нетрудоспособности в форме материального обеспечения, в размере 50% от средней заработной платы. При этом страховой стаж в данном случае не имеет значения.

Что же касается медицинских работников, то им пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы.

Известно, что такая помощь для украинцев на самоизоляции финансируется Фондом соцстрахования Украины. Помощь можно получить на основании выданого в установленном порядке листка о нетрудоспособности гражданина. На помощь можно претендовать начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. Инвалидность должна быть установлена официально медико-социальной экспертной комиссией.

Что же касается первых пяти дней нетрудоспособности, они должны оплачиваться гражданину за счет работодателя.

Если заболел ребенок в возрасте до 14 лет, то листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд социального страхования Украины должен оплатить такой листок нетрудоспособности уже с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Если же ребенок находится на стационарном лечении, то временных ограничений не предвидится.

В Министерстве юстиции также уточнили, кто именно из украинцев подлежит самоизоляции:

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