У січні – листопаді 2020 року Укрзалізниця надала послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 262,2 млн грн. Натомість отримала лише 24,8% компенсацій від місцевих органів влади, які є замовниками перевезень за соціальними тарифами.

Як повідомляється на сайті Укрзалізниці, загалом заборгованість місцевої влади за 11 місяців 2020 року склала понад 198 млн грн. Так, найбільше місцеві бюджети заборгували Південно-Західній залізниці – понад 62,8 млн грн, Південній залізниці – понад 47 млн грн та Львівській залізниці – 36,9 млн грн. Також Придніпровська залізниця не отримала 23,8 млн грн компенсацій, Одеська – 19,6 млн грн та Донецька залізниця – 7,8 млн грн.

Серед найбільших боржників – Харківська область (36,2 млн грн), Київська область (23,1 млн грн), Львівська область (17 млн грн), Дніпропетровська область (17,1 млн грн) та м. Київ (27,1 млн грн).

В Укрзалізниці зазначають, що такий низький рівень відшкодувань перевізнику витрат за надані послуги сповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості компанії в поліпшенні сервісу для пасажирів та оновленні рухомого складу.

Укрзалізниця закликає органи місцевої влади віднайти можливість якомога швидше компенсувати збитки за перевезення громадян пільгових категорій у приміському сполученні.

Нагадаємо, за словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, компанія планує укладати з місцевими органами влади публічні договори на приміські пасажирські перевезення.

Як повідомлялося раніше, за 10 місяців Укрзалізниця сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку та не отримала від них понад 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.