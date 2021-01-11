В январе – ноябре 2020 года "Укрзализныця" предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 262,2 млн грн. Взамен получила лишь 24,8% компенсаций от местных органов власти, которые являются заказчиками перевозок по социальным тарифам.

Как сообщается на сайте Укрзализныци, в целом задолженность местных властей за 11 месяцев 2020 года составила более 198 млн грн. Так, больше всего местные бюджеты задолжали Юго-Западной железной дороге – более 62,8 млн грн, Южной железной дороги – более 47 млн грн) и Львовской железной дороге – 36,9 млн грн. Также Приднепровская железная дорога не получила 23,8 млн грн компенсаций, Одесская – 19,6 млн грн и Донецкая железная дорога – 7,8 млн грн.

Среди крупнейших должников – Харьковская область (36,2 млн грн), Киевская область (23,1 млн грн), Львовская область (17 млн грн), Днепропетровская область (17,1 млн грн) и г. Киев (27,1 млн грн).

В Укрзализныце отмечают, что такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.

Укрзализныця призывает органы местной власти найти возможность как можно скорее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

Напомним, по словам председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака, компания планирует заключать с местными органами власти публичные договоры на пригородные пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, за 10 месяцев Укрзализныця оплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.