Після аварії літака в числі тих, що вижили виявилася популярна співачка

Як пише про це відома артистка з Казахстану Гульнара Кошенова повідомила в своєму Instagram,

На сторінках соцмереж 30-річна виконавиця розповіла про пережите жахіття на борту літака.

Вона зазначила, що лайнер врізався в будівлю практично відразу ж після зльоту.

"Я була в цьому літаку, я жива слава Аллаху! Сьогодні о 7 ранку ми злетіли і врізалися у будь-будова. Жодної подряпини, шок.. будь Ласка помоліться за всіх постраждалих, це дуже страшно... Не дай Бог нікому таке побачити", - написала виконавиця.

Гульнара Кошенова відома в Казахстані співачка, яка працює в стилях джаз/поп/соул/етно-поп-джаз і французький шансон. Вона брала участь в різноманітних музичних конкурсах і проектах республіканського рівня. Виступала з естрадно-симфонічним оркестром Акімату Алмати і ансамблем "The Magic of Nomands!"

Як відомо, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати – Ппр-Султан, розбився при зльоті. На борту перебувало 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 15 осіб. Серед пасажирів були іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану і один громадянин Китаю.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився на ліхтар.