Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Після 70, 75 та 80 років до пенсії додають 300, 456 та 570 гривень відповідно.

Робота в Харківській області та дохід пенсіонерів — теми, які однаково хвилюють літніх мешканців регіону. У Пенсійному фонді України нагадали: доплати для пенсіонерів у Харківській області за віком нараховуються автоматично, тому жодних заяв подавати не потрібно.

Розмір вікової надбавки залежить від того, скільки років виповнилося людині. Після досягнення 70 років до пенсії додають 300 гривень. Коли виповнюється 75 років, надбавка зростає до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень.

Кому нараховують вікову надбавку

Доплату призначають лише тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша за цю суму, додаткові гроші за вік не нараховують.

Є нюанс і з датою народження. Надбавку рахують з дня досягнення відповідного віку. Той, хто народився 1 числа, отримує повний розмір разом із пенсією за цей місяць. А людина, яка народилася, наприклад, 20 числа, отримає доплату лише за 10 днів — пропорційно до дня настання віку.

Ще один момент: при переході на наступний віковий рівень нову суму не призначають з нуля. У 75 років до наявних 300 гривень додають ще 156 гривень, тож разом виходить 456 гривень. А у 80 років до попередніх 456 гривень додають 114 гривень.

Як перевірити нарахування

Оскільки надбавка нараховується автоматично, окремо звертатися не потрібно. Перевірити розмір виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд". За потреби можна зателефонувати до контакт-центру за номером 0800 503 753.

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