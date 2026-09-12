Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області стала доступною за новими правилами — УВКБ ООН з квітня 2026 року виплачує її за категоріями вразливості, і суми різняться від 2 000 до 12 300 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області від УВКБ ООН виплачується за новими правилами — з квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Тепер розмір виплати залежить не лише від статусу переселенця, а й від того, де живе людина та яких втрат вона зазнала.

Як повідомляє УВКБ ООН, у межах нового підходу організація і надалі надає грошову допомогу вразливим внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися, та іншим вразливим категоріям населення. Перехід відображає переоцінку потреб у грошовій допомозі по всій території України, зокрема на Миколаївщині.

Які суми виплачують за програмою ГДП

Програма поділена на чотири напрями. Для прифронтових територій у межах 0–50 км від лінії зіткнення або кордону (ГДП 1) розмір допомоги становить 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців, можливе отримання всієї суми одним платежем.

Для евакуйованих (ГДП 2) та постраждалих від обстрілів (ГДП 3) виплачують по 12 300 гривень на особу одноразово, строком на 3 місяці. Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання (ГДП 4), отримують 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Люди, які повернулися до постійного місця проживання протягом останніх 12 місяців і прожили там щонайменше 3 місяці, можуть отримати 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як зареєструватися в Миколаївській області

Центри реєстрації УВКБ ООН працюють у 16 областях, серед яких і Миколаївська. ВПО, що відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами організації або ж можуть подати заявку на онлайн-реєстрацію через сайт r2p.org.ua.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідні податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтво про народження дітей, документи про опікунство (якщо це необхідно) та медичний висновок про інвалідність або захворювання, якщо такий є.

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