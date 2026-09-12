Дефіцит продуктів у Харківській області після російських ударів по складах та логістиці активно обговорюють, однак перевірка супермаркетів у Змієві показала, що полиці заповнені, а ажіотажний попит минулого тижня вже спав.

Дефіцит продуктів у Харківській області після ударів РФ по складах та логістиці — тема активних обговорень, однак перевірка супермаркетів у Змієві показала, що полиці заповнені. Журналісти видання «Медіа-Зміїв» обійшли найбільші магазини в центрі міста — «Рульку», «Посад» та «АТБ».

У магазинах є вся базова продукція, свіжі фрукти й овочі, молочні вироби, м'ясо. Продаж іде без обмежень, порожніх полиць немає.

Працівники магазинів розповіли, що справжній ажіотаж був минулого тижня: люди масово скуповували крупи, сіль та інші продукти про запас. Зараз ситуація стабілізувалася.

Раніше окремі торговельні мережі на Харківщині вводили обмеження на кількість товарів в одному чеку, щоб стримати панічні закупівлі. У Змієві таких обмежень нині немає. Покупців просять не скуповувати продукти у великих обсягах без потреби: саме ажіотажний попит може спричинити тимчасову нестачу окремих позицій.

Що кажуть експерти про загрозу дефіциту

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю Главреду пояснив, що Росія цілеспрямовано знищує продовольчі склади, щоб розхитати внутрішню стабільність. Водночас, за його оцінкою, гострого дефіциту продуктів в Україні не буде.

«Росії не вдасться створити в Україні гострий дефіцит продуктів і голод. З'являтиметься більше пропозицій від регіональних виробників, а пропозицій від загальноукраїнських виробників, зокрема молочної продукції, стане менше», — зазначив Марчук.

За його словами, труднощі можуть виникати радше зі своєчасним поповненням полиць, ніж із фізичною відсутністю товару. «Ми не побачимо стовідсотково звичного широкого асортименту продукції, але все необхідне для споживчого кошика буде. Єдиний мінус — ціни будуть зростати», — додав експерт.

Агроекспорт, за його даними, впав до 30% від планового обсягу: якщо раніше щомісяця вивозили близько 4,5 млн тонн продукції, то за серпень — лише 1,4 млн тонн.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук уточнив, що найбільше через удари по продовольчих складах постраждали товари з коротким терміном придатності та ті, що потребують безперервного дотримання холодового ланцюга: молочні продукти, свіже м'ясо й риба, охолоджені товари, овочі та фрукти. Підстав говорити про дефіцит цілих категорій продуктів наразі немає.

Що робити покупцям

Фахівці радять не створювати штучний ажіотаж: купувати продукти за потребою, а не про запас, і не намагатися «запастися» крупами чи сіллю у великих кількостях. Саме панічні закупівлі найчастіше провокують тимчасову нестачу окремих позицій на полицях.

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