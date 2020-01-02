Сильна пожежа повністю знищила будівлю, у якій мешкали рідкісні мавпи

Про це пише ВВС.

Зазначається, що трагедія сталася у Крефельдському німецькому зоопарку, який розташований у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Зокрема, на території відомого зоопарку повністю згорів "Будинок мавп", в якому мешкали рідкісні види.

У цьому приміщенні, площа якого складала понад дві тисячі квадратних метрів, проживали шимпанзе, ігрунки та рідкісні калімантанські орангутани.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа могла виникнути на території зоопарку через феєрверки. Але правоохоронці поки не підтвердили цю версію.

Як відомо, "Будинок мавп" на території зоопарку був створений ще у далекому 1975 році. Це приміщення відтворило тропічний клімат для мешканців тропічних лісів - кажанів, птахів, а також приматів.

Керівництво закладу подякувало небайдужим людям за "численні пропозиції" допомоги і попросив зрозуміти ухвалене рішення не працювати в трагічний день.

Раніше ми також розповідали про те, що днями ввечері в Києві загорілася багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей.

З'явилися подробиці смертельного пожежі в житловому багатоповерховому будинку в Києві, який відбувся 20 грудня на Виноградарі. Загорілася квартира з людьми на 9 поверсі, в результаті чого загинули дві людини. З будинку рятувальники змогли евакуювати 15 осіб з сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека.

Також стало відомо, що під час пожежі були евакуйовані троє дітей. Чотири людини були доставлені в лікарню.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 27 чоловік особового складу.

Нагадаємо, з'явилися нові деталі пекельної пожежі в отеле: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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