У Польщі сталася потужна пожежа, через яку загинули четверо людей
6 січня вночі почалося загоряння в одному з польських хоспісів в місті Хойніце Поморського воєводства, на півночі країни. У цей час усередині будівлі було 26 осіб, повідомляють місцеві ЗМІ.
"Чотири людини загинули, 22 потрапили в лікарні", – сказав у коментарі ЗМІ прес-секретар пожежної охорони в Гданську Маріан Хінця.
Через сильний вогонь також постраждали двоє поліцейських і двоє людей з персоналу медико-соціального закладу. У поліції попередньою причиною назвали необережне куріння.
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Пожежу було повністю усунуто до середини дня 6 січня.
Мер міста Хойница Арсениус Финстер оголосив жалобу за загиблими у пожежі в хоспісі до 9 січня.
Нагадаємо, що в Києві біля метро сталася пожежа. "На метро Васильківської горів МАФ з сигаретами. На щастя, ніхто не постраждав..
Причини виникнення пожежі встановлюються",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо також, що сильна пожежа повністю знищила будинок, в якому жили рідкісні мавпи. Відзначається, що трагедія сталася в Крефельдському німецькому зоопарку, який розташований в землі Північний Рейн-Вестфалія.
зокрема, на території відомого зоопарку повністю згорів Будинок мавп", в якому мешкали рідкісні види.
У цьому приміщенні, площа якого становила понад двох тисяч квадратних метрів, проживали шимпанзе, ігрунки і рідкісні калимантанские орангутани.
За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа могла виникнути на території зоопарку з-за феєрверків. Але правоохоронці поки не підтвердили цю версію.
Як відомо, "Будинок мавп" на території зоопарку був створений ще в далекому 1975 році. Це приміщення відтворило тропічний клімат для мешканців тропічних лісів - кажанів, птахів, а також приматів.
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