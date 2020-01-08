Авіакатастрофа під Тегераном, в результаті якої загинуло понад 170 осіб, обростає новими деталями

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, влада Іранської Республіки відразу після падіння українського Боїнга заявили, що літак звалився після зльоту через технічну несправність.

Вже через кілька годин керівництво аеропорту заявило, що Боїнг, що належав МАУ, впав через загорання двигуна.

В прес-службі посольства України в Іранської Республіки повідомили, що версії теракту або попадання в літак ракетою ППО поки виключаються, а основна причина катастрофи - аварія двигуна.

Але в мережі висувають і інші версії страшної авіакатастрофи. Як пише йорданське видання Al-Hadath, український Боїнг помилково був знищений ракетою системи ППО Ірану. Ця версія виглядає реалістичною, якщо враховувати вчорашню ракетну атаку на військову базу США в Іраку.

Блогера і військового оглядача Олександра Коваленка збентежив той факт, що слідство офіційно ще не почалося, а влада Ірану вже озвучила "головну" версію авіакатастрофи.

Він також опублікував у своєму мікроблозі Twitter знімки з місця аварії Боїнга і звернув увагу, що уламки літака зрешечені осколками, що наштовхує на думку про попадання ракети в повітряне судно.

"Якщо в бак потрапляє боєприпас - то займання. Іншого не дано", "Діра на другому фото явно від руйнування двигуна", "Ну вони частина фрази, мабуть, забули - "спалах після попадання ракети ППО", "Самописці не можуть відключитися в повітрі, до падіння, навіть при "спалах". А от від "зовнішнього впливу" можуть", "Російські експерти з Саратова бачили як двигун горі", - коментують публікацію користувачі соцсети.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася сьогодні вранці, 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. За останніми даними, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Варто відзначити, що ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою за всю історію України. Точна кількість жертв поки уточнюється, але за деякими даними загинуло 180 чоловік.

За всі роки незалежності жоден рейс української авіакомпанії не терпів катастрофу з такою кількістю жертв.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.