61-річний чоловік помер від пневмонії, яка була викликана новим різновидом коронавіруса.

12 січня перший випадок захворювання новим вірусом був зафіксований у популярному серед українських туристів Таїланді. Міністр охорони здоров'я Таїланду закликав людей не панікувати, заявивши, що відомство готове справитися з цим викликом. Влада підкреслила, що з початку січня в аеропортах Таїланду перевіряють людей, які прибули з китайської провінції, в якій був перший спалах вірусу.

Як відомо, через спалах хвороби у Китаї сусідні країни посилили карантинний контроль на кордоні. Але схоже це не допомогло. Крім Таїланду по одному випадку хвороби зафіксували в Сінгапурі та Південній Кореї. Понад 30 випадків хвороби зафіксовано в Гонконзі - місті, яке має прямий рейс з міста Ухань, де зафіксували вірус. Зараз всіх пасажирів, які мають ознаки вірусу, поміщають в карантин.

Нагадаємо, що комісія з охорони здоров'я Китаю зафіксувала перший смертельний випадок у хворого, що заразився новим різновидом коронавіруса. Це вірус, який здатний вражати дихальну і нервову систему людини. Його особливість у тому, що їм можуть хворіти як люди, так і тварини. Як правило, коронавіруси викликають бронхіти і пневмонії, а також сильну нежить.

За попередніми результатами, новий вірус був виявлений у понад 60 осіб. Один чоловік помер від ускладнень, ще семеро перебувають у критичному стані. Поки що лікарі не визначили, яким чином переноситься цей вірус. Медики, які контактували з хворим, не заразилися. Це може свідчити про те, що вірус не передається від людини до людини. Щоб мати більш серйозну інформацію про новий вірус, потрібен час для його дослідження. На даний момент відомо одне – більшість хворих працювали або були покупцями на ринку морепродуктів.

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