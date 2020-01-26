Поширення коронавіруса бере більший масштаб

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін повідомив, що швидкість поширення коронавіруса збільшується і ще більше погіршує ситуацію з епідемією. Про це повідомляють східні ЗМІ.

«Ми неухильно підсилюємо боротьбу з хворобами та їх профілактику. Однак прямо зараз ми зіткнулися з надзвичайно серйозним кризою суспільної охорони здоров'я», – сказав Сі Цзіньпін.

На неділю, 26 січня, у світі інфіковано вірусом 2019-nCoV більше 2000 чоловік, і 56 людей загинули від нього. Дані оприлюднило видання Reuters.

Більшість хворих зафіксували в Китаї, близько 300 госпіталізованих перебувають у тажелом стані.

Також випадки спалаху вірусу зафіксовані в Канаді, Австралії, Франції, Таїланді, США, Південній Кореї, Японії, Малайзії.

Нагадаємо, що ми писали, що днями число загиблих від нового типу коронавіруса в китайській провінції Хубей зросла з 24 до 39, заражені 729 осіб.

Однак, як затверджує Національна комісія охорони здоров'я Китаю, від нового коронавіруса померла вже 41 людина. Що стосується кількості заражених, то це число зросло до 1287 осіб. Під тотальним наглядом фахівців знаходяться майже 14 тисяч осіб.

тобто, число заражених збільшується щодня на сотні.

Для безпеки населення в китайських провінціях вводять режим карантину. В цілому, ці заходи безпеки торкнулися майже 41 млн чоловік.

Також відомо, що смертельний коронавірус вже добрався і до Австралії. Влада штату Вікторія підтвердили перший випадок зараження. А через деякий час аналогічна інформація надійшла з Сінгапуру і Малайзії.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смертельний вірус косить без розбору, жертв все більше, а ситуація на кордоні України загострюється з кожним днем.

Українські прикордонники вже проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

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