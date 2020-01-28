Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва стала учасником ДТП в рідному Миколаєві

Аварія сталася ще 26 січня, але відомо про неї стало тільки у вівторок, 28 січня. Так, політик на Lexus NT 200 врізалася в інше авто, пишуть "Новости N".

Аллахвердієва намагалася заїхати в паркувальну кишеню, що розташована праворуч по ходу руху автомобіля. Однак здійснювати маневр водій «Лексуса» почала з крайнього лівого положення, не пропустивши при цьому автомобіль Mazda 323, що їхав праворуч в попутному напрямку.

У підсумку, машини зіткнулися. В результаті, ніхто не постраждав, а авто отримали механічні пошкодження.

ДТП зі "слугою" активно коментують у мережі. Найбільше українців хвилює питання, звідки у народної обранниці дорога іномарка.

"Ось багатий у нас народ - якщо навіть його слуги їздять на таких тачках."

"Воно вже встигла накрасти на Лексус?"

"1) блондинка, 2) на Лексусі, 3) нардеп, 4) "Слуга народу" - та вона "по-любому" права!"

"Їй погано стало"

"права купила а їздити не купила"

"Судячи по лексусу красти краще виходить ніж водити машину!"

"вартість Лексуса 1.2 млн грн. звідки при зарплаті 27к гривень у них Лексус?

Я вже мовчу про пластику і хімії яка у неї на обличчі(там походу ще пару лексусів)."

"Якщо водійка лексуса включила правий поворот та збільшила радіус для заїзду на паркомісце, то не бачу порушень ПДР нею. Водію мазди потрібно бути уважнішим та дотримуватися дистанції"

Зазначимо, Аллахвердієва стає частим об'єктом палких обговорень в мережі. Зокрема, гламурна красуня любить козиряти прямо на сесіях у Верховній Раді нарядами, вартістю кілька десятків українських "мінімалок".

Так, нещодавно "слугу" помітили з сумочкою від італійського будинку моди Gucci. Такий аксесуар коштує – $1892 (більше 46,7 тисяч гривень).

«Ірина до депутатства була спеціалістом зі страхування — обіймала посаду директора філії австрійської компанії UNIQA в Миколаєві. У кулуарах Хабібу називають фешн-дівою ІХ скликання», — написала в соцмережі журналістка, що поділилася кадром.

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