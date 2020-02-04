Підліток зник у Дніпровському районі Києва



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції столиці.

13-річний Олександр Москаленко пішов з дому 3 лютого, відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.

На вигляд для хлопчика 12-13 років, зріст 155 див. Волосся світло-русяве з боків виголені, спереду великий чубчик, худорлявої статури.

Був одягнений Саша в сіру кофту з капюшоном, темно синій рюкзак, чорні спортивні штани, руді черевики.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном "102".

Раніше ми повідомляли, що в Дарницькому районі Києва пропала безвісти 20-річна Столяр Анастасія Сергіївна зі своїм 3-річним сином Столяром Іваном Дмитровичем.

Вони вийшли з будинку 31 січня і не повернулися.

Хлопчикові на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве, коротко стрижене, худорлявої статури, зріст 95-105 сантиметрів.

Він був одягнений у куртку синього кольору з темними вставками, блакитну шапку з помпонами та темні джинси.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Івана і його мами, повідомте по телефону спецлінії поліції «102».

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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