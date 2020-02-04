Підліток зник у Дніпровському районі Києва
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції столиці.
13-річний Олександр Москаленко пішов з дому 3 лютого, відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.
На вигляд для хлопчика 12-13 років, зріст 155 див. Волосся світло-русяве з боків виголені, спереду великий чубчик, худорлявої статури.
Був одягнений Саша в сіру кофту з капюшоном, темно синій рюкзак, чорні спортивні штани, руді черевики.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном "102".
Раніше ми повідомляли, що в Дарницькому районі Києва пропала безвісти 20-річна Столяр Анастасія Сергіївна зі своїм 3-річним сином Столяром Іваном Дмитровичем.
Вони вийшли з будинку 31 січня і не повернулися.
Хлопчикові на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве, коротко стрижене, худорлявої статури, зріст 95-105 сантиметрів.
Він був одягнений у куртку синього кольору з темними вставками, блакитну шапку з помпонами та темні джинси.
При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Івана і його мами, повідомте по телефону спецлінії поліції «102».
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.
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