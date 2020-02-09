В результаті аварії загинули три українці

Вночі 8 лютого в Воронезької області РФ автобус Mercedes-Benz Vito з українцями врізався у вантажівку на трасі М-4, в результаті аварії загинули троє українців. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прокуратуру Воронезької області.

Аварія сталася близько першої години ночі в Верхнемамонському районі під Воронежем.

«У результаті ДТП водій і двоє пасажирів мікроавтобуса - жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік померли на місці від отриманих травм. Ще п'ятеро пасажирів, чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доставлені в лікарню», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Відзначимо, що водій Mercedes-Benz Vito і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України. Також сам автобус був з українськими номерами.

За попередніми даними пасажири мікроавтобуса направлялися до Москви на заробітки. Причиною ДТП, за версією слідства, став виїзд Mercedes-Benz Vito на зустрічну смугу.

Попередньо відомо, що загиблі – жителі окупованих районів Луганської області.

Нагадаємо, що п'ять осіб загинули, ще один травмований у результаті страшної дорожньо-транспортної пригоди в Ізюмському районі на Харківщині. Трагедія трапилася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу села Новопавлівка.

Інформація про ДТП надійшла черговим у 16:21 5 лютого. За словами очевидців, зіткнулися ВАЗ і Daewoo. В результаті аварії в першому авто померли від отриманих травм три людини, у другому – два і постраждав водій.

Травмованого водія Daewoo дістали з покареженного автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць та передали співробітникам швидкої допомоги.

Всі обставини і причини трагедії встановлюються в поліції.

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