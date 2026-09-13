Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначають і виплачують через Пенсійний фонд України: державну соціальну допомогу на догляд тепер можна оформити для тих, хто через вік чи інвалідність потребує постійного стороннього догляду.

Державні виплати в Дніпропетровській області тепер призначає Пенсійний фонд — із 1 липня 2025 року низку видів соціальної підтримки, зокрема державну соціальну допомогу на догляд, оформлюють і виплачують саме через органи ПФУ, а не через управління соцзахисту.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області стосуються насамперед одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не можуть обходитися без постійної сторонньої допомоги. Ключова умова — середньомісячний сукупний дохід заявника за останні шість календарних місяців або два квартали не має перевищувати прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто може отримати допомогу на догляд

Право на виплату мають: особи з інвалідністю внаслідок війни з-поміж військовослужбовців — І групи, а також ІІ та ІІІ групи, якщо вони одинокі й за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього догляду; одинокі малозабезпечені люди, які за висновком ЛКК потребують догляду та одержують пенсію за віком, за вислугу років чи по інвалідності; одинокі особи, яким виповнилося 80 років і які потребують догляду.

Також на допомогу можуть розраховувати особи з інвалідністю I групи, які отримують пенсію. Повний перелік категорій та умов прописано в постанові Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Як оформити виплату через Пенсійний фонд

У Дніпропетровській області заяву можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua), підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом.

До заяви додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про доходи та висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді. Після підтвердження всіх умов виплату призначають із місяця звернення.

У Пенсійному фонді наголошують: допомогу на догляд призначають лише тоді, коли дохід не перевищує встановлений поріг, а потреба в догляді підтверджена медичним висновком.

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