Про дитину немає ніяких звісток

У Київській області пропала 12-річна Карина Гавенко

Неповнолітня мешканка міста Біла Церква пішла з будинку на вулиці Партизанській, 25 16 лютого близько двох годин дня і досі не повернулася.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на київських правоохоронців.

Дівчинці на вигляд 12-14 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя кругле, довге світле волосся, блакитні очі.

Була одягнена у чорну шапку з сірим помпоном, білу куртку, чорні спортивні штани з кольоровими вставками з боків і чорні черевики.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дитини прохання повідомити за телефоном спецлінії поліції 102.

Раніше ми писали, що в неділю 16 лютого в Харкові безслідно пропала 15-річна Олена Гончар. Про зникнення дитини в поліцію повідомили батьки.

Аліні на вигляд 16 років, зріст 165 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, стрижка каре, карі очі. Була одягнена в червоний пуховик, білий светр, чорні штани, чоботи і шапку з бубоном.

Особлива прикмета – нігті на руках пофарбовані в білий колір.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Аліни, прохання повідомляти за телефонами (057) 738 30 24, (063) 720 21 75, 102.

Ми також розповідали, що в Одесі безслідно пропала 15-річна Марія Горбунова, яка вийшла з дому на прогулянку і не повернулася. Про зникнення в поліцію повідомили родичі неповнолітньої.

Марія зростом 165 см, у неї каштанове до плечей волосся і зелені очі. Дівчина була одягнена в у синю куртку, темні штани.

Якщо комусь що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: 102, (048) 779 42 55.

Нагадаємо, дівчина пропала за загадкових обставин.

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