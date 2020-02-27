Інцидент стався в четвер, 27 лютого, у Жмеринці Вінницької області

За попередньою інформацією, представники "Нацдружин", незадоволені діями місцевої влади, побили вікна і вибили двері в будівлі мерії. Сьогодні тут проходила чергова сесія міськради.

Повідомляється, що призвідників бійки вже затримали. На місці працюють "швидка" і поліція.

Як ми раніше повідомляли, у Києві чоловік влаштував самопідпал під стінами Офісу президента. Інцидент стався 26 лютого в той час, як під вікнами Владмиира Зеленського мітингували противники медичної реформи. Палаючий чоловік вибіг з натовпу, його швидко повалили на землю і загасили.

Потерпілий отримав легкі опіки, але перед тим як відправитися в лікарню, розповів, що його спонукало до такої жахливої акції. Виявилося, чоловік приїхав із села на Сумщині, щоб привернути увагу до питання з землею. За його словами, сільська рада відібрала у людей паї. Також стало відомо, що у нього проблеми з місцевою владою.

Кадри трагедії потрапили на камеру.

Також ми писали, що нещодавно стався інцидент в мерії Вишгорода Київської області. Озброєний радник градоначальника Борис Матко проніс в сесійний зал зброю і влаштував бійку, зірвавши засідання. Відомо, що він почав перепалку з громадським активістом, під час якої у нього випав пістолет і ніж.

Очевидцем події став правозахисник Юрій Цибенко, який повідомив в мережі про те, що трапилося: «Під час 10-хвилинної перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками стався конфлікт, один з учасників – депутат від партії "Воля" та радник мера Борис Матко. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі бійки, як я зрозумів, у політика випав пістолет і ніж, набігло багато людей, депутатів, які почали рознімати цих двох».

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