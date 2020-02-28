Відома актриса Василина Аполлінарія стала жертвою грабіжників

Як передає Politeka.net, про це зірка фільму "Божевільне весілля" написала в своєму особистому Instagram.

За словами актриси, її квартиру пограбували.

Відома актриса Василина Аполлінарія також опублікувала у соцмережі кілька фотографій, на яких показала, як виглядає її квартира після пограбування. Крім того, зірка "Божевільного весілля" написала емоційний пост.

"Той страх, який я відчула, коли вставила ключ у замок двері, а вона відразу ж відчинилися – я запам'ятаю назавжди. Істерика, сльози, поліція, нескінченні папери і порожнеча всередині. Відраза. Питання "За що?!" Ти чесно заробляєш собі на самостійне життя, щось купуєш, зберігаєш дорогі серцю речі, а потім хтось приходить і забирає це у тебе. Чому?", – задалася Аполлінарія питанням.

Актриса також розповіла шанувальникам, що саме "винесли" грабіжники з її квартири.

Вкрали макбук, ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть духи, чорт візьми, і всякі дрібниці. Якщо ви це читаєте, друзі мої, знайте: я бажаю, щоб вам це повернулося. Всі. Ні більше, ні менше. Су*и", – підсумувала Василина Аполлінарія в своєму особистому Instagram.

Раніше ми розповідали про те, що нахабний грабіжник активізувався в Києві. Відомо, що невідомий чоловік зухвало грабує відділення Нової пошти".

Перший випадок був зареєстрований камерами відділення 10 лютого в 20:58 на Петра Григоренка, 33/44. Проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук і затримання цієї особи.

Кияни відзначили, що в ста метрах від відділення пошти, куди увірвався грабіжник, знаходиться райвідділу поліції, і незважаючи на це, ніхто не помітив дивного чоловіка в масці зі зброєю.

Нагадаємо, банда іноземців обкрадає жителів Києва.

Як повідомляла Politeka, нахабний грабіжник активізувався в Києві, з'явилося відео: "вривається у відділення пошти і...".

Також Politeka писала про те, що домушники з Криму влаштували "чистку" квартир під Києвом: «не гребували нічим».