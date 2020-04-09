В Росії в четвер, 9 квітня, стався сильний вибух у багатоповерховому будинку, повідомляється про шість постраждалих

Як передає Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали Mash і Life Shot, вибух стався в бізнес-центрі біля посольства Словаччини в Москві. В результаті, вибиті стекла і розбиті машини.

"Вибух, потім другий, і потім полетіли всі стекла", - повідомив очевидець.

Дивом не постраждав водій вантажівки, який в цей момент проїжджав повз. За його словами, в перші секунди після НП з висоти 10 поверху на нього посипалися вибиті вікна.

За попередніми даними, внаслідок НП постраждали 6 осіб. Серед них — 12-річна дівчинка. Осколки скла впали на дівчинку, яка разом з мамою перебувала в цей момент в машині прямо під вікнами бізнес-центру. Обійшлося без серйозних травм.

З'явилася інформація, що в будівлі робили ремонт, і вибух стався в бойлерній, викликавши спалах на 5 квадратних метрах.

Наголошується, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На момент вибуху в бізнес-центрі не було співробітників, так як люди знаходяться в самоізоляції, тому обійшлося без жертв.

Раніше ми повідомляли, 4 квітня в п'ятиповерховому житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух. За словами очевидців, три поверхи будинку по вулиці Гагаріна в Орєхово-Зуєво впали буквально за секунду.

В МНС прокоментували подію, зв'язавши вибух зі спалахом газоповітряної суміші. У ЗМІ з'явилася інформація, що вибух міг статися через поломки або неправильного використання газового обладнання. Нібито виною стала газова колонка.

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