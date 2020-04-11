Истребитель ВСУ Миг-29 был вынужден совершить аварийную посадку

Как передает Politeka.net, эту информацию уже подтвердила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

Известно, что ЧП произошло вчера, 10 апреля.

В частности, в Мелитополе на местном аэродроме истребитель ВСУ Миг-29 пошел на аварийную посадку, поскольку не долетел до конечной цели.

"Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины при исполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29", - информирует пресс-служба.

По неофициальным данным, летчик украинского истребителя не пострадал при аварийной посадке.

В комментариях сразу же стали обсуждать возможные причины аварии.

"Приземлился без шасси, не открывалось", "Нужно уже думать, что покупать на перспективу. Это не быстрый вопрос, но его нельзя откладывать", "На фото видно, что основные стойки шасси выпущены. От достоверного источника известно, что при посадке лопнула пневматика шасси", - пишут украинцы под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что самолет с медиками разбился при взлете. Самолет авиакомпании Lion Air с пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы на Филлипинах.

Так, по сообщениям филиппинских СМИ, рухнувший в аэропорту Манилы самолет перевозил медикаменты. Более того, на его борту были доктора.

По предварительным данным, на борту было 8 человек. Также известно, что воздушное судно было зафрахтовано Министерством здравоохранения Филлипин.

Напомним, самолет с людьми разбился вдребезги

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