У вівторок вранці, 14 квітня, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря накриє Київ

Такий прогноз зробили в Центрі ядерної безпеки, зазначивши, що вітер змінить свій напрямок.

На інтерактивній карті центру можна побачити, що станом на 13 квітня дим ще рухався на північний схід у бік білоруського Гомеля.

Проте до ранку 14 квітня напрямок вітру змінюється і дим починає накривати столицю. Прогнозується, що це случтся десь у сім годин ранку.

Зазначимо, центр ядерної безпеки проаналізував рівень радіаційного забруднення повітря Києва і прийшов до висновку, що станом на 13 квітня гамма-фон не підвищувався і його рівні не перевищують допустимих значень.

Концентрації цезію-137 на 2 порядки нижче встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами і не несуть радіологічної загрози.

Тому, враховуючи радіологічну ситуацію, ніяких додаткових заходів з радіаційного захисту за межами зони відчуження поки робити не потрібно.

З пожежами в зоні відчуження можуть впоратися другий тиждень. Загоряння в Чорнобильській зоні почалося 4 квітня. Рятувальники постійно виявляють нові вогнища загоряння. Ситуація ускладнюється тим, що дме сильний вітер. Коли пожежу вдасться повністю загасити, фахівці не можуть точно спрогнозувати.

за Причиною пожежі називають підпал. Поліція встановила личностм трьох паліїв трави в Чорнобильській зоні.

Зазначимо Рада в 18 разів збільшила штрафи за підпал трави. За новими нормами потрібно буде заплатити від 3060 гривень до 6120 гривень (зараз за підпал трави загрожує штраф від 170 до 340 гривень).

Крім того, за спалення або пошкодження вогнем лісів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць ввели штрафи на суму від 91 800 грн до 153 000 грн або обмеження свободи на термін від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем масштабна пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.

Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"