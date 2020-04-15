У львівській лікарні прогримів сильний вибух

НП сталася в середу, 15 квітня, у Франківському районі міста на вулиці Котляревського близько 16:00. Про неї розповіли в прес-службі обласної поліції.

Повідомлялося, що на території місцевої лікарні пролунав вибух. В результаті інциденту загинув 43-річний чоловік.

Згодом у міській раді уточнили, що вибух стався біля міської лікарні №5, але не на території самого медичного закладу. На місці події виявили понівечене тіло чоловіка, особа якого встановлюється. Він помер ще до того, як на місце події прибули медики.

На місці НП працюють вибухотехніки і поліцейські. Причини вибуху ще встановлюються, однак існує підозра, що чоловік підірвав себе ручною гранатою. Про це написав у Фейсбук співробітник Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 15 квітня невідомі зловмисники влаштували потужний вибух в одному з супермаркетів Києва.

Як стало відомо, вибух стався в Святошинському районі Києва. Невідомі влаштували його, щоб знищити банкомат "Приватбанку" на вулиці Покотило, 7. Пристрій було вмонтовано в фасад супермаркету.

Судячи з опублікованих кадрів, підривники досягли своєї мети - банкомат бувально вилетів зі стіни і опинився на вулиці. При цьому вибух зруйнував частину супермаркету. На місце події прибули співробітники поліції, які провели слідчо-оперативні заходи, а також вибухотехніки.

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