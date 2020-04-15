Во львовской больнице прогремел сильный взрыв

ЧП произошло в среду, 15 апреля, во Франковском районе города на улице Котляревского около 16:00. О нем рассказали в пресс-службе областной полиции.

Сообщалось, что на территории местной больницы прогремел взрыв. В результате случившегося погиб 43-летний мужчина.

Впоследствии в городском совете уточнили, что взрыв произошел возле городской больницы №5, но не на территории самого медицинского учреждения. На месте происшествия обнаружили изуродованное тело мужчины, личность которого еще устанавливается. Он скончался еще до того, как на место происшествия прибыли медики.

На месте ЧП работают взрывотехники и полицейские. Причины взрыва еще устанавливаются, однако существует подозрение, что мужчина подорвал себя ручной гранатой. Об этом написал в Фейсбук сотрудник Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 апреля неизвестные злоумышленники устроили мощный взрыв в одном из супермаркетов Киева.

Как стало известно, взрыв произошел в Святошинском районе Киева. Неизвестные устроили его, чтобы уничтожить банкомат "Приватбанка" на улице Покотило, 7. Устройство было вмонтировано в фасад супермаркета.

Судя по опубликованным кадрам, подрывники добились своей цели - банкомат бувально вылетел из стены и оказался на улице. При этом взрыв разрушил часть супермаркета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели следственно-оперативные мероприятия, а также взрывотехники.

Напомним, мощный взрыв прогремел в супермаркете Киева, съехались силовики.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел возле метро в Киеве, небо затянуло дымом.

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