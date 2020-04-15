Во львовской больнице прогремел сильный взрыв
ЧП произошло в среду, 15 апреля, во Франковском районе города на улице Котляревского около 16:00. О нем рассказали в пресс-службе областной полиции.
Сообщалось, что на территории местной больницы прогремел взрыв. В результате случившегося погиб 43-летний мужчина.
Впоследствии в городском совете уточнили, что взрыв произошел возле городской больницы №5, но не на территории самого медицинского учреждения. На месте происшествия обнаружили изуродованное тело мужчины, личность которого еще устанавливается. Он скончался еще до того, как на место происшествия прибыли медики.
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На месте ЧП работают взрывотехники и полицейские. Причины взрыва еще устанавливаются, однако существует подозрение, что мужчина подорвал себя ручной гранатой. Об этом написал в Фейсбук сотрудник Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 апреля неизвестные злоумышленники устроили мощный взрыв в одном из супермаркетов Киева.
Как стало известно, взрыв произошел в Святошинском районе Киева. Неизвестные устроили его, чтобы уничтожить банкомат "Приватбанка" на улице Покотило, 7. Устройство было вмонтировано в фасад супермаркета.
Судя по опубликованным кадрам, подрывники добились своей цели - банкомат бувально вылетел из стены и оказался на улице. При этом взрыв разрушил часть супермаркета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели следственно-оперативные мероприятия, а также взрывотехники.
Напомним, мощный взрыв прогремел в супермаркете Киева, съехались силовики.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел возле метро в Киеве, небо затянуло дымом.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел под Киевом, все в огне: "Город оказался...".