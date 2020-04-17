Хлопця і дівчину розстріляли з дробовика

З'явилися несподівані подробиці розстрілу молодої пари у Кривому Розі

НП сталася ввечері, 16 квітня. На вулиці Дышинского злочинець вистрілив два рази в хлопця та дівчину і втік з місця злочину, повідомляє «Перший міський канал».

Хтось із сусідів почув стрілянину і викликав швидку і поліцію.

За попередніми даними, стрілок, імовірно з дробовика, встиг зробити два постріли. 25-річна дівчина померла на місці, її 26-річного супутника медики намагалися реанімувати на місці. Про його стан інформації поки немає.

Відомо, що вбивця зник на автомобілі Mazda 6 чорного кольору. У місті було введено план "Сирена".

Вранці 17 квітня стало відомо, що чоловік, якого поліція підозрювала у розстрілі, викинувся з вікна.

НП сталася близько 5:30 ранку. На 5-му Гірницькому чоловік вистрибнув із вікна на восьмому поверсі. В цей час у двері його квартири намагалися увійти правоохоронці.

52-річний чоловік помер на місці, лікарі "швидкої допомоги" приїхати не встигли.

На місці інциденту працювали правоохоронці.

Повідомляється, що поліцейські знайшли зброю, з якої стріляли.

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