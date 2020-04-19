У Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся населені пункти
Як передає Politeka.net, він це повідомили в прес-службі ДСНС.
В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали в сусідні села.
Станом на ранок 19 квітня залишилося 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи.
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Крім того, задіяні літаки і військова техніка.
"До гасіння пожеж залучено 960 чоловік і 156 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скидання (168 тонн води)", - йдеться в повідомленні.
А ось до Київської області, в зоні відчуження підрозділами ДСНС виявляється допомогу в гасінні пожеж на території п'яти лісництв.
Відомо, що залучена важка інженерна техніка ДСНС.
Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильську зону перекинувся з трьох інших місць займання, зокрема із сусідньої Житомирської області. Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – мова йде про 27-річного жителя Іванківського району. 8 квітня йому вручили підозру.
Ще одного палія сміття в зоні відчуження зловили 13 квітня. Відомо, що чоловік спалював сміття, а залишки тліючого багаття поклав на візок, вивіз за село і висипав на суху траву.
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